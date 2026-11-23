La Comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, ubicada en el municipio de Garuhapé, volvió a hacer pública una preocupante situación que afecta la vida cotidiana de sus familias.

Esta es la interrupción de la asistencia sanitaria periódica y el grave deterioro estructural del puente que funciona como principal vía de ingreso y egreso del territorio.

Según informaron desde el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA), los reiterados pedidos elevados ante las autoridades aún no obtuvieron respuestas concretas.

Más de dos meses sin controles médicos ni vacunación

El mburuvicha de la comunidad, Santiago Ramos, advirtió sobre la urgencia de restablecer los operativos médicos en la aldea, donde niños, bebés y embarazadas requieren seguimiento permanente.

"Estamos reclamando por un tema de salud. En la Comunidad necesitamos atención médica: algunos chicos están con gripe, otros tienen que vacunarse, también los bebés", señaló el referente comunitario.

De acuerdo con su testimonio, hace más de dos meses que los equipos sanitarios no concurren al lugar para efectuar controles clínicos de rutina, completar calendarios de vacunación, realizar el seguimiento de pacientes con cuadros respiratorios o gestionar derivaciones hacia centros de mayor complejidad cuando resulta necesario.

La denuncia cobra especial relevancia ante la situación de una integrante de la comunidad que cursa la etapa final de su embarazo sin poder acceder a los estudios médicos correspondientes. "También tenemos una mujer embarazada a la que le faltan pocos días para dar a luz, pero no está pudiendo realizarse los controles", lamentó Ramos.

Desde el EMiPA subrayaron que este escenario contrasta con los recientes anuncios oficiales difundidos en la provincia sobre el fortalecimiento de la salud indígena mediante la incorporación de Agentes de Relaciones Comunitarias.

En el caso de Puente Quemado II, esos dispositivos aún no se traducen en presencia territorial efectiva.

Por ello, los vecinos también solicitan la designación de un agente o promotor de salud perteneciente a la propia comunidad que garantice un acompañamiento cotidiano y sostenido, pedido que ya fue formalizado mediante varias notas sin respuesta oficial.

Un puente deteriorado que profundiza el aislamiento

A la emergencia sanitaria se suma el precario estado del puente de acceso a la comunidad, cuya estructura presenta un severo deterioro desde hace aproximadamente un año.

Según advirtieron los pobladores, transitar por ese paso representa un peligro constante, especialmente para adultos mayores, niños pequeños y mujeres que se desplazan con bebés en brazos.

En la práctica, la falta de mantenimiento de esta obra vial restringe la circulación diaria, dificulta la salida ante eventuales urgencias médicas y agrava el aislamiento geográfico de las familias.

Desde las organizaciones que acompañan el reclamo remarcaron que tanto el acceso oportuno a la salud pública como la transitabilidad segura constituyen derechos fundamentales que el Estado provincial y municipal deben garantizar de manera inmediata, sin aguardar a que las comunidades deban multiplicar sus pedidos para ser escuchadas.

Marcelo Telez

Director RPD Noticias