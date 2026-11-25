El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, recibió este martes en la residencia oficial de Posadas a su par de La Rioja, Ricardo Quintela, con quien mantuvo una extensa agenda de trabajo que culminó con la firma de un convenio marco de cooperación y colaboración bilateral.

El acuerdo, que tendrá una vigencia inicial de dos años, apunta a dinamizar el intercambio comercial, fortalecer las economías regionales y promover acciones conjuntas en materia turística, generando nuevas oportunidades laborales para productores, emprendedores y prestadores de servicios de ambas jurisdicciones.

La ejecución de este instrumento institucional quedará bajo la órbita coordinada del Ministerio de Turismo de Misiones y el Ministerio de Turismo y Culturas de La Rioja. Durante el encuentro protocolar, ambos mandatarios intercambiaron obsequios representativos de sus culturas locales, destacándose un poncho típico riojano que Quintela le entregó al jefe del Ejecutivo misionero.

A través de sus canales oficiales, Passalacqua celebró el entendimiento y subrayó el potencial de complementariedad entre los dos territorios: “Tenemos paisajes, culturas e identidades diferentes, pero también mucho para complementarnos: desde la Ruta de la Yerba Mate y el Té Gourmet hasta la Ruta del Torrontés y del Olivo”.

En esa misma línea, el mandatario misionero reivindicó la articulación horizontal entre distritos al afirmar que “el federalismo también se construye así, con diálogo, intercambio y trabajo entre provincias”, agregando que compartir saberes y producciones permite abrir nuevos horizontes para la población.

Economías regionales y el sello "Paisajes rojos de Argentina"

Uno de los pilares centrales del pacto reside en la integración directa entre la actividad turística y los circuitos productivos locales. El texto contempla programas de capacitación, asistencia técnica y promoción cruzada para añadir valor a las cadenas agroalimentarias y gastronómicas de ambos destinos.

En el plano comercial, Quintela manifestó su firme interés en robustecer el flujo de productos emblemáticos: aceitunas, aceite de oliva, pasas y uva fresca desde suelo riojano hacia el litoral, en reciprocidad con la yerba mate y el té elaborados en la tierra colorada.

Asimismo, se propuso fomentar rondas de vinculación entre cámaras empresariales para detectar nichos de negocios.

Como estrategia de posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales, las provincias impulsarán la marca conjunta denominada “Paisajes rojos de Argentina”. Esta propuesta busca trazar un corredor simbólico y geográfico que una los imponentes cañones de arenisca rojiza del Parque Nacional Talampaya y Los Colorados, en La Rioja, con los característicos suelos lateríticos de la Selva Paranaense misionera.

Además del atractivo paisajístico, el acuerdo prevé el intercambio de experiencias en ecoturismo, avistaje de fauna, senderismo, trekking e interpretación ambiental, capitalizando el marcado contraste entre la geografía árida y montañosa del noroeste argentino y la exuberante selva subtropical del noreste, siempre bajo estándares de sostenibilidad y calidad de servicio.

Elogios mutuos y agenda de implementación

En declaraciones a la prensa, Ricardo Quintela —quien arribó a la capital misionera acompañado por el secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera, y la secretaria de Comunicación y Planificación Pública, Luz Santangelo Carrizo— resumió el espíritu de la iniciativa: “Nosotros queremos compartir las tierras rojas de ustedes con las tierras rojas nuestras”, destacando que el convenio otorgará ventajas concretas para potenciar el flujo de visitantes entre ambos destinos.

El mandatario riojano también dedicó un párrafo especial para destacar la trayectoria y el perfil político de Passalacqua, a quien definió como “un gobernador muy humano, muy sensible”, remarcando su permanente atención hacia las familias y los sectores más vulnerables frente al complejo contexto socioeconómico.

Para operativizar los objetivos fijados, las carteras de Turismo de ambas provincias articularán acciones con municipios, universidades y entidades privadas, previendo la participación conjunta en ferias del sector, misiones comerciales y proyectos de innovación.

Si bien el convenio marco no genera compromisos presupuestarios automáticos, habilita la suscripción de protocolos específicos para ejecutar cada programa de desarrollo.

Redacción RPD Noticias