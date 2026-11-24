Con el propósito de cerrar el año en comunidad, elevar una oración de gratitud por el camino recorrido y reafirmar la misión de acompañamiento solidario, la Pastoral Diocesana de Adicciones convoca a toda la ciudadanía a participar de una Misa de Acción de Gracias.

La celebración eucarística tendrá lugar el próximo viernes 11 de diciembre a las 20:00 horas, en la sede ubicada sobre la avenida Sarmiento 645 de la ciudad de Oberá, espacio donde funciona el reconocido centro de contención Oasis de Misericordia.

La ceremonia religiosa será presidida por Monseñor Damián Bitar, obispo de la Diócesis de Oberá, quien acompañará de manera cercana a los voluntarios, servidores, familias y personas en proceso de recuperación que integran este espacio pastoral.

La invitación es abierta a toda la comunidad obereña y de localidades vecinas que deseen sumarse a este momento de encuentro espiritual, reflexión y esperanza en el tramo final del año 2026.

Desde la organización destacaron el profundo sentido comunitario de la convocatoria, subrayando la importancia de sostener redes humanas y espirituales frente a una de las problemáticas sociales más sensibles de la actualidad.

"Los esperamos para cerrar el año, agradecer juntos el camino recorrido y renovar el compromiso de seguir tendiendo una mano y asistiendo, desde el Oasis de Misericordia, a las personas que atraviesan consumos problemáticos y a sus familias", expresa el mensaje difundido por la Pastoral Diocesana de Adicciones.

El Oasis de Misericordia, emplazado en un punto neurálgico de la Capital del Monte, se ha consolidado a lo largo del tiempo como un faro de escucha activa, contención y primera acogida. Allí, equipos interdisciplinarios y agentes pastorales trabajan de forma silenciosa, constante y gratuita para brindar orientación no solo a quienes padecen adicciones, sino también a sus entornos familiares, que muchas veces enfrentan en soledad el impacto emocional y social de los consumos problemáticos.

En un contexto socioeconómico complejo, donde el flagelo de las adicciones interpela a todos los sectores de la sociedad misionera, el balance anual de la Pastoral adquiere un valor testimonial fundamental.

Cada jornada de escucha, cada taller de prevención y cada instancia de acompañamiento familiar representan pasos concretos hacia la reconstrucción de proyectos de vida y la restitución de la dignidad humana.

La Misa de Acción de Gracias del viernes 11 de diciembre no solo funcionará como un cierre de ciclo institucional, sino también como un espacio de visibilización y sensibilización comunitaria.

Al abrir las puertas de la sede de avenida Sarmiento 645, la Iglesia diocesana busca derribar prejuicios y estigmas, recordando que la recuperación y la prevención requieren del involucramiento empático de toda la sociedad.

De este modo, la cita del próximo 11 de diciembre a las 20:00 horas se presenta como una oportunidad propicia para compartir la fe, reconocer el esfuerzo cotidiano de quienes sostienen el Oasis de Misericordia y renovar la esperanza colectiva de seguir construyendo en Oberá una comunidad más solidaria, inclusiva y comprometida con el cuidado de la vida.

Redacción RPD noticias