Con el objetivo de fortalecer la cultura del cultivo domiciliario, fomentar la biodiversidad urbana y consolidar redes de aprendizaje entre vecinos y productores locales, el Gobierno de la Ciudad de Oberá anunció la realización de un nuevo Encuentro de Intercambio de Hierbas Aromáticas.

La propuesta, organizada a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Vinculación Estratégica —mediante su Área de Desarrollo Agropecuario—, tendrá lugar el próximo miércoles 2 de diciembre a partir de las 08:30 horas, en el emblemático entorno natural del Jardín Botánico de Oberá, ubicado en la zona de Salto Tobogán (entre calles San Estrecho y Sizer).

Bajo la consigna "Traé, intercambiá y multiplicá", la iniciativa apunta a generar un espacio práctico y participativo donde los asistentes puedan compartir material de propagación y enriquecer sus huertas familiares o emprendimientos productivos.

Más allá del intercambio físico de especies, el encuentro busca promover el diálogo horizontal de saberes, experiencias de manejo agroecológico, usos culinarios y propiedades medicinales de distintas variedades aromáticas adaptadas al clima misionero.

Desde la organización remarcaron que, para formar parte activa de la dinámica, existe un requisito fundamental: cada participante deberá asistir llevando semillas, esquejes, gajos o plantines de alguna hierba aromática que tenga disponible en su hogar o quinta.

De esta manera, mediante un sistema solidario de trueque vegetal, cada asistente podrá entregar el material aportado y llevarse a cambio otras variedades o ejemplares disponibles en la mesa común, sujeto a la cantidad y diversidad de especies reunidas durante la jornada.

La actividad es totalmente gratuita, aunque cuenta con cupos limitados para garantizar una dinámica fluida y personalizada entre los participantes y los técnicos municipales. Por tal motivo, se requiere inscripción previa obligatoria completando el formulario online habilitado en el enlace oficial [https://forms.gle/Cf73uib7LJuHEeRL7](https://forms.gle/Cf73uib7LJuHEeRL7) .

Asimismo, desde el Área de Desarrollo Agropecuario adelantaron que la convocatoria se lanza con antelación para que los interesados puedan ir preparando con tiempo sus gajos enraizados, plantines o sobres de semillas etiquetadas.

En cuanto a las condiciones climáticas, los organizadores aclararon que en caso de lluvia la jornada será suspendida y reprogramada, comprometiéndose a comunicar oportunamente a través de los canales institucionales del municipio la nueva fecha de realización.

El cultivo de hierbas aromáticas en espacios urbanos y periurbanos representa una alternativa accesible, sustentable y de alto valor agregado tanto para la economía doméstica como para pequeños emprendedores gastronómicos, viveristas y feriantes de la Capital del Monte.

Iniciativas como este intercambio en el Jardín Botánico permiten democratizar el acceso a material genético variado sin costos económicos, al tiempo que ponen en valor los espacios verdes públicos como puntos de encuentro comunitario y educación ambiental.

Para quienes necesiten realizar consultas adicionales o recibir asesoramiento previo sobre cómo preparar sus materiales de propagación, el Gobierno de la Ciudad de Oberá puso a disposición las oficinas del Área de Desarrollo Agropecuario, ubicadas en calle Larrea 625, esquina Chaco, o bien la línea telefónica 454100, interno 1277.

Una oportunidad ideal para acercarse al Jardín Botánico, compartir conocimientos y seguir multiplicando vida verde en cada rincón de Oberá.

Redacción RPD noticias