La economía argentina ingresó en una recesión técnica tras acumular dos trimestres consecutivos de contracción, según se desprende de los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Aunque el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un repunte desestacionalizado del 1,1% en septiembre, esa mejora resultó insuficiente para compensar el fuerte retroceso de los meses previos. No obstante, desde el Gobierno nacional rechazaron este diagnóstico y ratificaron la continuidad del programa económico encabezado por el ministro Luis Caputo.

De acuerdo con el informe oficial del Indec, la actividad económica mostró en septiembre una caída interanual del 1,2% y acumuló una expansión de apenas el 1% en los primeros nueve meses de 2026. Estos números anticipan que el país encadenó su segundo trimestre consecutivo en terreno negativo, luego de haber registrado una contracción del 0,6% entre abril y junio.

La confirmación formal de este escenario llegará el próximo 16 de diciembre, cuando el organismo estadístico publique el informe del Producto Interno Bruto (PIB) correspondiente al tercer trimestre.

Según las cifras desestacionalizadas del organismo oficial, el desempeño del tercer trimestre estuvo fuertemente condicionado por el desplome del 2,5% registrado en julio y el escaso avance del 0,4% observado en agosto.

Para evitar que el período julio-septiembre cerrara en rojo, la actividad de septiembre debería haber experimentado un salto cercano al 8% mensual, una cifra muy distante del mejor registro de todo 2026, alcanzado en marzo con una suba del 2,5%. De este modo, salvo que medie una revisión sustancial de las series históricas, la economía cumple con la definición técnica de recesión.

Un mapa sectorial dispar y ocho meses de estancamiento

El desagregado por ramas de actividad expuesto por el Indec evidenció una marcada heterogeneidad en el entramado productivo. Durante septiembre, solo cinco de los quince sectores relevados lograron mostrar variaciones interanuales positivas.

Entre los rubros con mejor desempeño sobresalieron la explotación de minas y canteras, con un salto del 11,1%; el suministro de electricidad, gas y agua, con una mejora del 4%; y la construcción, que avanzó un 3,5% interanual y un 7,8% en la comparación mensual.

En la vereda opuesta, el desplome estuvo liderado por la pesca, que se hundió un 48,6% interanual; la intermediación financiera, con un retroceso del 11,5%; y la industria manufacturera, que cayó un 1,8%.

Según precisó el informe oficial, la contracción conjunta de estas tres actividades restó 1,1 puntos porcentuales al índice general. Por su parte, un análisis de la consultora Equilibra señaló que la caída del tercer trimestre respondió tanto al deterioro de la producción primaria (-6%) como al retroceso de las actividades no primarias (-1,3%), con bajas trimestrales pronunciadas en comercio (-4,5%), intermediación financiera (-3,3%), construcción (-2,1%), transporte (-1,9%) e industria (-1,1%).

A este cuadro se sumó otro dato seguido de cerca por los analistas: la serie tendencia-ciclo del EMAE —un indicador que depura los factores estacionales para reflejar la trayectoria de fondo de la economía— acumuló ocho meses consecutivos sin crecimiento, extendiendo el estancamiento desde febrero. Pese a ello, fuentes del equipo económico remarcaron que el nivel general de actividad todavía se ubica un 6,1% por encima del registro de diciembre de 2023.

La postura oficial y las proyecciones para el cierre del año

Antes de conocerse el dato del Indec, el vocero presidencial, Adrián Ravier, desestimó en conferencia de prensa en la Casa Rosada que existan elementos suficientes para hablar de recesión.

Ravier sostuvo que recién en diciembre, con el dato consolidado del PIB del tercer trimestre, podrá evaluarse esa definición, y argumentó que el estimador mensual podría estar subestimando el peso de la economía informal.

El funcionario admitió que el ritmo de expansión actual es menor al deseado por el Ejecutivo, pero descartó una crisis profunda o cambios en el gabinete económico, ratificando a Luis Caputo al frente del Palacio de Hacienda.

Asimismo, confirmó que se mantendrán el equilibrio fiscal, la política monetaria restrictiva y el actual esquema cambiario, aclarando que la dolarización formal no figura en la agenda inmediata.

Como motores para reactivar el crecimiento, el Gobierno apuesta al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), su ampliación mediante el denominado Súper RIGI, las concesiones de rutas nacionales y una baja de costos tributarios, incluyendo una propuesta a los gobernadores para eliminar el Impuesto a los Sellos con una compensación nacional del 50%.

En paralelo, el propio ministro Caputo reconoció recientemente que no se cumplieron sus proyecciones previas sobre los "mejores 18 meses" de la economía, atribuyendo el freno al impacto de la guerra en Medio Oriente y a la incertidumbre política local frente a un eventual regreso del kirchnerismo.

En sintonía con este escenario, las consultoras privadas que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central recortaron drásticamente su previsión de crecimiento para todo 2026, pasando del 3,5% estimado a inicios de año a apenas un 0,7%. No obstante, los analistas proyectan un rebote del 2% para el cuarto trimestre y una expansión del 2,1% en 2027, lo que permitiría salir de la recesión técnica antes de fin de año.

Redacción RPD Noticias