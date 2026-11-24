Con una jornada de intercambio, exposición de trabajos y balance institucional, el Departamento de Educación del Gobierno de la Ciudad de Oberá llevó adelante el cierre anual del programa Oberá Aprende, una política pública educativa que se inició en abril y logró convocar a 15 instituciones educativas de la Capital del Monte.

A lo largo de todo el ciclo lectivo 2026, alumnos, docentes y directivos trabajaron de manera articulada bajo la premisa de transformar el entramado urbano en una auténtica ciudad de aprendizaje, donde el aula se expande hacia el territorio y los problemas cotidianos se convierten en motores de conocimiento.

La propuesta fue ejecutada en estrecha coordinación con los supervisores escolares de la jurisdicción y alcanzó a un amplio universo estudiantil, integrando a alumnos de sexto grado del nivel primario y de segundo año del nivel secundario, además de incorporar activamente a las dos Escuelas Provinciales de Educación Técnica (EPET) de la localidad, abarcando así las distintas modalidades formativas del sistema educativo obereño.

Durante el encuentro de cierre, cada comunidad educativa tuvo la oportunidad de socializar los avances, metodologías y resultados concretos de los proyectos gestados durante los últimos meses.

Las iniciativas abordaron un abanico diverso de temáticas sociales, ambientales y culturales, logrando entrelazar los contenidos curriculares obligatorios con la realidad inmediata del entorno de los jóvenes.

Mientras algunas experiencias centraron su intervención en el diagnóstico y mejora de los barrios donde residen los estudiantes, otras profundizaron en el fortalecimiento de la identidad, el sentido de pertenencia institucional y el ejercicio activo de la participación ciudadana.

Desde el Departamento de Educación municipal subrayaron que uno de los logros más significativos de esta edición fue consolidar la mirada de la ciudad como un agente pedagógico vivo.

Al abrir canales reales de diálogo entre las aulas y los vecinos, el programa promovió espacios de encuentro intergeneracional donde toda la comunidad puede involucrarse, acompañar trayectorias escolares y aportar a la construcción de una sociedad más justa, solidaria e inclusiva.

De igual manera, las autoridades pusieron especial énfasis en reconocer la vocación, creatividad y compromiso sostenido de los equipos docentes. Fueron los educadores quienes, desde el territorio, acompañaron cada etapa de diseño y ejecución de los proyectos, generando estrategias didácticas innovadoras que amplían las oportunidades de aprendizaje significativo y conectan los saberes académicos con la vida cotidiana de las familias obereñas.

El programa Oberá Aprende constituye uno de los pilares de la agenda educativa impulsada por el Gobierno de la Ciudad a través de la Secretaría de Desarrollo Humano.

Con una mirada estratégica de mediano y largo plazo, la gestión municipal busca garantizar la continuidad de estas políticas participativas que fortalecen el tejido social y consolidan una educación arraigada en su identidad local, proyectando a las nuevas generaciones como protagonistas activas en el camino hacia el histórico centenario de Oberá.

Redacción RPD Noticias