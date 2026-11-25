Una madre y sus hijos protagonizaron este martes por la tarde un dramático salvataje en la localidad misionera de San Antonio, luego de quedar completamente cercados por el repentino desborde del río homónimo tras las intensas precipitaciones que azotan a la región.

El tenso operativo, que quedó registrado en imágenes audiovisuales de gran impacto, demandó una rápida y coordinada intervención de fuerzas de seguridad y equipos de emergencia tanto de la provincia de Misiones como del vecino país de Brasil, logrando poner a salvo a todos los integrantes del grupo familiar sin que se registraran heridos.

El episodio de extrema urgencia tuvo lugar alrededor de las 16:25 en el Barrio Nuestra Señora de Fátima, uno de los sectores ribereños más castigados por el veloz avance del caudal hídrico. Al advertir que el nivel del agua continuaba en ascenso y que la familia corría serio riesgo de quedar aislada sin escapatoria posible, se activó de inmediato un protocolo de emergencia binacional en la frontera seca.

En el lugar trabajaron codo a codo efectivos de la División Comando Radioeléctrico de San Antonio —dependiente de la Unidad Regional XII de la Policía de Misiones—, dotaciones de Bomberos Voluntarios locales y personal especializado de Defensa Civil de la ciudad brasileña de Santo Antônio do Sudoeste.

Debido a la fuerza de la corriente y a la profundidad que había alcanzado el agua alrededor del inmueble, los rescatistas debieron desplegar un complejo sistema de cuerdas y arneses.

Mediante precisas maniobras con sogas, los brigadistas lograron cruzar la zona anegada y retirar uno por uno a Mirta Beatriz G. y a sus hijos. Una vez completada la extracción y verificado su estado general de salud, se constató que ninguno de ellos presentaba lesiones físicas, por lo que fueron trasladados de manera preventiva hasta el domicilio de otros familiares en una zona alta y segura.

Evacuados y daños materiales en la zona norte

Mientras los equipos de asistencia continúan desplegados en los sectores costeros de San Antonio, las autoridades confirmaron que ya son tres las familias que debieron ser evacuadas de urgencia ante el avance de las aguas.

El impacto del temporal también se hizo sentir con fuerza en los Barrios Villa Alta y Primero de Mayo, donde al menos tres viviendas sufrieron el ingreso de agua, obligando a las fuerzas de seguridad a disponer cortes preventivos de tránsito sobre las avenidas Juan Domingo Perón y San Martín.

En esos puntos críticos, el personal policial colocó señalización de advertencia y mantiene recorridas periódicas para evitar accidentes vehiculares o peatonal.

La contingencia climática extendió sus consecuencias hacia la vecina localidad de Bernardo de Irigoyen, donde los relevamientos municipales y policiales reportaron diversas viviendas inundadas en los barrios Hospital y Lote 46.

En esa misma jurisdicción, el desborde hídrico provocó severas pérdidas materiales en el local comercial denominado «El Rancho», ubicado en el barrio Bajo Pepirí, donde el agua ingresó al salón y ocasionó importantes daños en mobiliario, mercadería y electrodomésticos.

Relevamiento provincial y cortes de ruta

De acuerdo con el último parte oficial emitido por la Dirección General de Seguridad de la Policía de Misiones, actualizado a las 16:30 de este martes, el temporal dejó hasta el momento un saldo de nueve viviendas inundadas y cuatro desbordes de arroyos en distintos puntos del territorio provincial.

Asimismo, las autoridades viales informaron la interrupción total y preventiva del tránsito vehicular sobre el puente del arroyo Tabay, a la altura de la Ruta Provincial 7, en jurisdicción de Jardín América, debido al sobrepaso del nivel del agua sobre la calzada.

Frente a la persistencia de las condiciones meteorológicas adversas, los comités de crisis locales y provinciales mantienen un monitoreo permanente sobre las cuencas hídricas y las rutas misioneras para asistir a los damnificados.

Redación RPD Noticias