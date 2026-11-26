La utilización de los recursos previsionales para intervenir en el mercado financiero volvió a quedar en el centro de la escena económica.

Según datos oficiales sobre la evolución de la cartera y reportes de operadores bursátiles, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses concentra actualmente el 78,5% de su patrimonio total en títulos públicos nacionales, mientras que sus disponibilidades líquidas sufrieron una retracción cercana al 70% entre enero y agosto de este año.

De acuerdo con informes del sector financiero —entre ellos un reporte publicado por LPO—, la intervención impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, persiguió un doble objetivo de corto plazo: comprimir la brecha cambiaria y contener la escalada del riesgo país.

Para lograrlo, la cartera económica volvió a recurrir al poder de fuego del FGS, un organismo que opera dentro de la estructura de la Anses, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello.

Concebido legalmente como un fondo anticíclico nutrido por los aportes de los trabajadores, el FGS tiene como finalidad preservar e incrementar su capital mediante inversiones prudentes para respaldar el sistema integrado de seguridad social, que abarca tanto las futuras jubilaciones como las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Sin embargo, los registros de cartera revelan que desde el inicio de la gestión de Javier Milei la exposición del organismo a la deuda soberana escaló del 71% al 78,5%, comprometiendo casi ocho de cada diez pesos de su activo total —valuado al cierre de agosto en $125,4 billones, equivalentes a 78.605 millones de dólares— a la capacidad de pago del Tesoro Nacional.

El impacto de las operaciones se reflejó con nitidez en las pantallas de la plaza porteña mediante el bono AL30. Durante la rueda del miércoles, el dólar MEP retrocedió 1,43% hasta ubicarse en $1.666,49 y el contado con liquidación (CCL) cayó 1,53% hasta los $1.764,22, lo que permitió recortar casi tres puntos porcentuales la brecha cambiaria en una sola jornada.

En paralelo, el indicador de riesgo país, que había superado la barrera de los 1.100 puntos en las primeras horas de negociación, cedió hasta cerrar en 1.038 unidades.

Los operadores del mercado advirtieron una marcada asimetría en las puntas de negociación del AL30, con órdenes de venta de gran volumen contra dólar cable (AL30C) y fuertes posturas de compra en la especie en pesos, acompañadas por versiones sobre pedidos oficiales a las principales sociedades de Bolsa (ALyC) para despejar la operatoria.

La mecánica consiste en adquirir el título en dólares y venderlo en moneda local: de ese modo se presiona a la baja la cotización implícita de los dólares financieros y, simultáneamente, se sostiene el precio en dólares del bono para reducir su rendimiento y aliviar el riesgo país.

No obstante, analistas financieros advierten que este esquema deteriora la calidad patrimonial del fondo previsional. En términos contables, el FGS se desprende de divisas líquidas —un activo de alta demanda— para acumular pesos y títulos soberanos sujetos a una fuerte volatilidad.

Entre diciembre de 2023 y junio de este año, el fondo perdió un 8% de su valor real, a lo que se sumó una caída nominal de $600.000 millones tan solo durante el mes de agosto.

La fragilidad también se observa en el nivel de caja del organismo. Tras saltar de $449.764 millones a $769.512 millones en enero por el cobro de vencimientos de deuda, las disponibilidades —que incluyen tanto pesos como dólares— cayeron a $657.023 millones en febrero y se redujeron a apenas $230.000 millones en agosto.

Ante volúmenes diarios que en el AL30 llegaron a los 240 millones de dólares frente a un promedio habitual de 101 millones, en la city porteña señalan que el Ejecutivo estaría recirculando los propios intereses y amortizaciones en divisas que el Tesoro le abona al FGS por su tenencia de bonos Bonares y Globales (principalmente AL35, AE38 y AL30).

De mantenerse este ritmo de intervención, especialistas advierten que la liquidez en moneda extranjera del sistema previsional podría enfrentar un escenario crítico, dejando el patrimonio de los jubilados cada vez más expuesto al riesgo soberano.

Redacción RPD Noticias