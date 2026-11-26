La ciudad de Oberá se convirtió en el epicentro provincial de la reflexión, el debate y la acción comunitaria al albergar la decimoprimera edición del Foro Provincial contra las Violencias “Involucrate”.

La actividad, desarrollada en el contexto de las conmemoraciones por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer —establecido cada 25 de noviembre—, convocó a un amplio abanico de actores sociales, autoridades gubernamentales, integrantes de las fuerzas de seguridad y operadores del sistema judicial, quienes se dieron cita con el propósito fundamental de compartir experiencias territoriales y poner en común las políticas públicas que se ejecutan en toda la tierra colorada para prevenir, asistir y erradicar las distintas manifestaciones de violencia.

Desde el inicio de la jornada, el eje central de las disertaciones y mesas de trabajo giró en torno a la necesidad imperiosa de consolidar un abordaje integral e interinstitucional. En este sentido, los organizadores y participantes subrayaron el rol estratégico que cumple la articulación permanente entre los diversos organismos del Estado provincial y los municipios.

La presencia activa de la Policía de Misiones, representantes del Poder Judicial y referentes de los gobiernos locales y provinciales permitió trazar un diagnóstico preciso sobre el escenario actual, reafirmando que el trabajo en red constituye la herramienta más eficaz para brindar respuestas rápidas y contención efectiva a las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Uno de los puntos más relevantes del encuentro estuvo marcado por la presentación de datos estadísticos vinculados al impacto de estas políticas de prevención. Durante una de las exposiciones centrales, se destacó una reducción del 50% en la cantidad de femicidios registrados en la provincia de Misiones en comparación con períodos anteriores.

Este indicador fue analizado por los especialistas y funcionarios como una consecuencia directa de la labor coordinada entre las instituciones que intervienen en la ruta crítica de atención, el fortalecimiento de las líneas de asistencia temprana, la capacitación continua de los agentes públicos y el acompañamiento sostenido a las víctimas en cada rincón del territorio misionero.

Más allá de las cifras y los balances de gestión, el espíritu del 11º Foro “Involucrate” puso el foco en el factor humano y en la construcción de lazos de confianza entre quienes trabajan diariamente en la trinchera social. Al respecto, las voces que tomaron la palabra durante el evento resaltaron el valor simbólico y práctico de la presencialidad y el intercambio cara a cara.

“Este foro significa vernos las caras, conocernos entre todos, comprometernos y reafirmar todos los días ese compromiso necesario para erradicar y eliminar las violencias”, manifestaron desde la organización, sintetizando el sentimiento compartido por los asistentes sobre la urgencia de mantener viva la empatía y la corresponsabilidad institucional.

Asimismo, las reflexiones de la jornada trascendieron el ámbito estrictamente estatal para interpelar al conjunto de la comunidad misionera. Los expositores coincidieron en señalar que las transformaciones culturales profundas requieren del involucramiento activo de toda la ciudadanía, instando a trasladar el mensaje de prevención y las prácticas de respeto hacia el interior de los hogares, el seno de las familias, las escuelas, los clubes y cada espacio de socialización cotidiana.

De esta manera, se remarcó que la erradicación de las violencias no es una tarea exclusiva de un área específica, sino una construcción colectiva que demanda vigilancia constante y compromiso diario por parte de cada vecino y vecina.

Con una nutrida participación y un balance altamente positivo en términos de intercambio de herramientas y fortalecimiento de redes locales, el 11º Foro Provincial contra las Violencias “Involucrate” cerró sus puertas en Oberá ratificando su vigencia como un espacio indispensable en la agenda pública de Misiones.

La Capital del Monte fue testigo así de una renovada declaración de principios donde instituciones y sociedad civil reafirmaron su voluntad de seguir trabajando codo a codo para desnaturalizar las conductas violentas, visibilizar las problemáticas existentes y avanzar de manera sostenida hacia la consolidación de una sociedad más justa, equitativa y definitivamente libre de violencias

Redacción RPD Noticias