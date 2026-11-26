Con el objetivo de modernizar los procedimientos periciales y brindar respuestas más ágiles frente a las nuevas modalidades delictivas, la provincia de Misiones puso en funcionamiento un moderno Laboratorio Forense Móvil.

La iniciativa es el resultado de un trabajo articulado entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Gobierno provincial, y está orientada a dotar a los investigadores de herramientas de vanguardia para realizar tareas de análisis, extracción y resguardo de evidencias directamente en el lugar de los hechos, optimizando los tiempos de resolución en causas de alta complejidad y ciberdelitos.

La presentación oficial de la unidad se llevó a cabo durante la jornada del jueves 19, instancia en la que la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, junto al procurador general de la Provincia, Carlos Jorge Giménez, y el titular de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC), Federico Biré Barberán, exhibieron el flamante vehículo al gobernador Hugo Mario Passalacqua y al ministro de Gobierno, Marcelo Pérez.

El móvil pasará a integrar la flota operativa del Cuerpo de Investigaciones Judiciales Complejas (CIJ).

Durante la recorrida institucional, los funcionarios supervisaron y probaron el funcionamiento del equipamiento instalado en el interior de la unidad, diseñada estratégicamente para desplegarse hacia cualquier punto geográfico del territorio misionero.

De este modo, se evita la demora que implica el traslado de dispositivos secuestrados hacia las sedes centrales, acercando personal técnico altamente capacitado y recursos informáticos de última generación a cada jurisdicción de la provincia.

Según informaron fuentes judiciales, el desarrollo técnico y la definición de cada uno de los componentes del laboratorio demandaron un año de planificación por parte del Cuerpo de Investigaciones Judiciales Complejas.

El propósito central de este diseño fue garantizar plena autonomía operativa en escenarios adversos o zonas alejadas de los centros urbanos, asegurando la cadena de custodia y la integridad de la prueba digital desde el primer momento de la intervención.

Para cumplir con estas exigencias periciales, el Laboratorio Forense Móvil fue equipado con un sistema integral de autonomía energética compuesto por paneles solares, bancos de baterías de litio y un grupo electrógeno propio, lo que permite sostener las tareas investigativas incluso en parajes sin acceso a la red eléctrica convencional.

A esto se suma un sistema de conectividad satelital mediante antenas de alta capacidad, fundamental para mantener enlaces de datos estables en regiones con cobertura limitada.

En el plano estrictamente informático y pericial, la unidad dispone de estaciones de trabajo con computadoras de última generación, pantallas LED de gran formato para el análisis colaborativo de imágenes, mapas y registros, además de cámaras y sistemas de refrigeración adecuados para proteger los equipos electrónicos.

Asimismo, incorpora software forense especializado que habilita la extracción y el procesamiento de información contenida en teléfonos celulares y computadoras, siempre bajo los parámetros ordenados en cada intervención judicial.

El equipamiento técnico se completa con herramientas de geolocalización y entrecruzamiento de datos —que permiten vincular comunicaciones, horarios y ubicaciones geográficas—, junto con elementos específicos para el resguardo físico y lógico de las pruebas.

Entre ellos se destacan las bolsas Faraday y baterías portátiles para aislar dispositivos móviles, así como duplicadores forenses y bloqueadores de escritura que garantizan la obtención de copias exactas sin alterar los soportes originales.

Con esta incorporación, el sistema de administración de justicia de Misiones consolida su capacidad operativa frente al avance del delito tecnológico y el crimen organizado, fortaleciendo el trabajo conjunto entre magistrados, fiscales y peritos en todo el territorio provincial.

Redacción RPD Noticias