El impacto directo en el bolsillo de los trabajadores, estudiantes y familias de la Capital del Monte vuelve a ocupar el centro de la escena institucional.

En el marco de la 33° Sesión Ordinaria, el Concejo Deliberante de Oberá dio luz verde a la Resolución N° 120/2026, una medida clave mediante la cual se convoca formalmente a una Audiencia Pública para analizar la solicitud de actualización del costo del boleto del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros.

La cita quedó fijada para el próximo martes 9 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana, en las instalaciones de la Casa de la Cultura.

Este paso administrativo responde directamente al ingreso del Expediente N° 611/2026, documentación que fue elevada al cuerpo legislativo por el Departamento Ejecutivo Municipal y que contempla el pedido formal para revisar y readecuar los valores actuales del pasaje.

La discusión no es menor, ya que el transporte público constituye un servicio esencial para la conectividad diaria de miles de obereños que se trasladan desde los distintos barrios hacia el microcentro, los centros educativos y los polos comerciales e industriales de la ciudad.

Desde el ámbito legislativo recordaron que este mecanismo de revisión no surge de una iniciativa aislada, sino que se encuentra estrictamente regido por el marco legal local. De acuerdo con las ordenanzas vigentes que regulan la concesión y prestación del servicio en el municipio, la evaluación de la estructura de costos del transporte debe llevarse a cabo de manera periódica cada cuatro meses.

Asimismo, tanto la legislación específica del sector como la propia Carta Orgánica Municipal establecen con carácter obligatorio la realización de una Audiencia Pública antes de cualquier modificación tarifaria, garantizando así la transparencia del proceso.

Al brindar precisiones sobre los alcances de la convocatoria, el concejal Maximilian Binder, quien preside la Comisión de Transporte y Movilidad Urbana del deliberativo local, explicó la dinámica institucional que obliga a abrir esta instancia de debate ciudadano.

“Cada cuatro meses, por ordenanza, tenemos que evaluar el costo de la tarifa que se presta a través del servicio público”, señaló el edil, dejando en claro que el cuerpo cumple con los plazos estipulados por la normativa.

Binder también detalló que la recepción del expediente remitido por el Ejecutivo Municipal funciona como el puntapié inicial para activar el tratamiento parlamentario correspondiente.

En esa línea, hizo especial hincapié en el cumplimiento del artículo 44 de la Carta Orgánica de Oberá, norma fundamental que exige asegurar la participación activa de la comunidad en temas de alto impacto social y económico, permitiendo que los usuarios expresen sus posturas, reclamos y propuestas frente a las autoridades y los prestadores del servicio.

Para quienes deseen tomar la palabra y formar parte activa de la jornada del 9 de diciembre, el presidente de la comisión aclaró que el único requisito excluyente es acreditar domicilio en la ciudad de Oberá, dado que la problemática abordada afecta de manera directa a los residentes locales.

Con el objetivo de facilitar el acceso a todos los interesados, se dispusieron dos vías para formalizar el trámite de inscripción: de manera presencial o mediante plataforma digital.

Quienes opten por la modalidad presencial deberán acercarse a la Mesa de Entradas del Concejo Deliberante, ubicada en la calle Gobernador Barreyro N° 877, en el horario administrativo de 7 a 13 horas.

Por otro lado, aquellos vecinos que prefieran agilizar la gestión desde sus hogares o dispositivos móviles podrán completar el formulario correspondiente ingresando al sitio web oficial del organismo (www.deliberanteobera.gob.ar/audiencias), dentro del apartado destinado específicamente a las Audiencias Públicas.

Según el cronograma oficial establecido en la resolución aprobada, el registro de oradores y participantes quedará habilitado a partir de este viernes 27 de noviembre y permanecerá abierto hasta el viernes 4 de diciembre de 2026, cerrando indefectiblemente a las 10 de la mañana.

Una vez concluido ese plazo de inscripción, durante esa misma jornada del 4 de diciembre, las autoridades del Concejo procederán a publicar el orden del día definitivo con el listado de los vecinos anotados para exponer.

De esta manera, el cuerpo deliberativo obereño extiende la invitación a toda la ciudadanía, organizaciones barriales, centros de estudiantes y sectores sociales para que se informen sobre el expediente en curso y participen de esta herramienta democrática, fundamental para poner sobre la mesa la realidad del servicio y el valor del boleto urbano en Oberá.

Redacción RPD Noticias