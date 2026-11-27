A través de un mensaje difundido en sus redes sociales oficiales, el gobernador de Misiones, Hugo Mario Passalacqua, confirmó este jueves su decisión de competir como candidato a gobernador encabezando el espacio Movimiento por lo que Viene.

De esta manera confirma una ruptura definitiva con la fuerza política en la que militó históricamente y con su conducción.

El pronunciamiento, en el que detalló una serie de medidas adoptadas durante los últimos cinco meses de gestión, reconfigura el tablero político provincial en la antesala de un acto institucional clave previsto para el próximo lunes 30 de noviembre en Concepción de la Sierra.

Una ruptura "irreconciliable" y el giro de gestión

En su exposición pública dirigida a los ciudadanos misioneros, Passalacqua explicó los motivos personales, políticos y éticos que lo llevaron a distanciarse de la estructura oficialista anterior.

"Me sentía encerrado en un sistema político que de a poco se había ido haciendo cada vez más rígido. Entonces empecé a preguntarme qué estaba yo dispuesto a cambiar", expresó el mandatario, al tiempo que señaló que esa reflexión surgió del intercambio con intendentes, dirigentes y vecinos de la provincia.

Frente a las dudas expresadas por distintos sectores respecto del alcance real de su distanciamiento partidario, el Gobernador fue categórico al definir la situación: "Se produjo una ruptura profunda, una ruptura irreconciliable. Lo digo sin alegría, pero también sin resentimiento. La decisión de abrir este nuevo camino no nació de un cargo ni una candidatura. Fue el resultado de razones políticas, institucionales y éticas".

Según sostuvo en su mensaje, el eje central de su determinación radicó en la necesidad de modificar desde adentro un esquema de poder que consideraba agotado.

"Algunos dicen que no he dado realmente un paso al costado y saben qué, tienen razón porque no lo vi. Lo que he dado es un paso al frente, un paso al frente sin vuelta atrás para cambiar las cosas dentro de un gobierno en marcha que necesitaba abrirse y permitir que también otras voces pudieran expresarse", afirmó.

Enumeración de medidas administrativas y tributarias

Para respaldar con hechos su planteo de cambio institucional, Passalacqua repasó una batería de resoluciones firmadas por su administración durante los últimos cinco meses, orientadas —según indicó— al alivio fiscal, el ordenamiento financiero y la transparencia en organismos estatales:

Alivio tributario y financiero: Destacó la suspensión de la denominada "aduana paralela", la eliminación de retenciones impositivas sobre las billeteras virtuales y la fijación de un tope máximo del 30% del salario para los descuentos vinculados a créditos.

Reorganización institucional: Señaló la actualización de la movilidad jubilatoria, el recambio en la conducción de la Dirección General de Rentas y de Energía de Misiones, y la eliminación definitiva del cargo de presidente honorario en el Parque de la Salud.

Infraestructura y defensa provincial: Mencionó el llamado a licitación para el puerto, el inicio con recursos propios de obras que correspondían a la órbita nacional y el respaldo legislativo en el Congreso de la Nación en defensa de los intereses misioneros.

En esa línea, el jefe del Ejecutivo provincial aseguró que su propuesta electoral busca consolidar un modelo de gestión con mayor control sobre las cuentas públicas y apertura ante las críticas.

"Quiero terminar de cambiar un sistema de gobierno cerrado por uno abierto, respetuoso, cercano. Quiero que Misiones pase de un círculo vicioso a un círculo virtuoso. Por eso voy a ponerme al frente del movimiento como candidato a gobernador y ser uno más en las próximas elecciones", enfatizó.

Expectativa por el lunes 30 en Concepción de la Sierra

El lanzamiento oficial de la postulación de Passalacqua abre ahora una fuerte expectativa en torno al cronograma electoral de la provincia.

En los ámbitos políticos y dirigenciales crece la versión de que el mandatario anunciaría en el corto plazo la fecha desdoblada para los comicios provinciales.

En ese contexto, todas las miradas apuntan al próximo lunes 30 de noviembre, jornada en la que se conmemorará el natalicio del héroe misionero Comandante General Andrés Guacurarí y Artigas, además de celebrarse el Día de la Bandera de Misiones y el Día Nacional del Mate.

El acto oficial tendrá lugar en la localidad de Concepción de la Sierra, escenario que se perfila como el marco institucional elegido por el Gobernador para brindar definiciones sobre el rumbo electoral y administrativo de la provincia.

Redacción RPD Noticias