Luego de una extensa y agitada sesión que se prolongó durante más de doce horas y en la que tomaron la palabra más de 70 oradores, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto de Presupuesto 2027.

La denominada "ley de leyes" cosechó 136 votos afirmativos, 112 negativos y 3 abstenciones, cifra que quedó consolidada luego de que el diputado de Unión por la Patria Carlos Cisneros rectificara su sufragio, el cual había sido emitido de manera errónea e hizo que el tablero electrónico reflejara inicialmente 137 respaldos.

Pese al triunfo conseguido en la votación global, La Libertad Avanza sufrió dos derrotas de peso durante el debate en particular: perdió las votaciones correspondientes al Capítulo II, dedicado al financiamiento universitario, y al Capítulo IV, vinculado al sistema científico, instancias en las que los bloques opositores lograron hacer prevalecer los montos establecidos en su propio dictamen.

La jornada legislativa estuvo precedida por un clima de intensas negociaciones hasta último minuto e incertidumbre respecto a la obtención del quórum, ante los antecedentes de la semana previa y los reclamos pendientes de distintos sectores aliados.

Sin embargo, al mediodía el oficialismo consiguió dar inicio a la sesión gracias al acompañamiento del Pro, la Unión Cívica Radical, el MID, Adelante Buenos Aires, dos de los nueve integrantes de Argentina Federal, once de los dieciocho miembros de Provincias Unidas —entre los que se cuentan legisladores que responden a los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y Jujuy— y diputados referenciados en los mandatarios de San Juan y Tucumán.

Este proyecto representa el segundo presupuesto formal de la administración de Javier Milei, quien gobernó sus dos primeros años de mandato mediante la prórroga de la pauta de gastos y recursos de 2023.

Antes de iniciar los discursos de fondo se suscitó una controversia reglamentaria cuando el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro solicitó que el tratamiento en particular de los artículos referidos a ciencia y tecnología, universidades y discapacidad se realizara mediante votación nominal.

Tras el pedido de que la moción fuera sometida a votación del cuerpo y varios cruces en el recinto, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, optó por no habilitar el planteo.

Acto seguido, al abrir el informe oficialista, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, anticipó modificaciones de contenido, orden y forma que serían precisadas durante la votación en particular, confirmando que el financiamiento universitario quedaría concentrado exclusivamente en el artículo 11 dentro del Capítulo II, además de mencionar ajustes en obras para pasos fronterizos, partidas de la Ley de Bosques y el fondo fiduciario del transporte.

El eje central de las tratativas a lo largo de toda la jornada giró en torno a los recursos para las casas de altos estudios, donde el Consejo Interuniversitario Nacional y las bancadas opositoras reclamaban una asignación de 11 billones de pesos frente a los 7,3 billones previstos originalmente por el Poder Ejecutivo.

Otra de las discusiones más sensibles involucró las partidas destinadas a discapacidad: mientras la oposición denunció la ausencia de crédito para aplicar la reciente ley de fortalecimiento de prestaciones, el oficialismo defendió la inclusión de una cláusula que garantiza la continuidad inmediata de todos los beneficios y faculta al jefe de Gabinete a reasignar partidas.

Cabe recordar que durante el paso por comisiones ya se habían suprimido los artículos originales de la Casa Rosada que proponían cambios estructurales en discapacidad y la eliminación de la actualización por inflación de las asignaciones familiares y la AUH, a la vez que se incorporaron 136.500 millones de pesos para los regímenes de promoción de la industria autopartista-automotriz a pedido del Pro y legisladores cordobeses.

En contraste, el reclamo del bloque amarillo por las transferencias de coparticipación hacia la Ciudad de Buenos Aires quedó fuera del texto bajo la promesa oficial de negociarlo directamente con el ministro de Economía, Luis Caputo.

En cuanto a las variables macroeconómicas proyectadas para 2027, el Ejecutivo estima una expansión del Producto Bruto Interno del 4%, una inflación interanual del 18% —con un promedio anual del 21,1%— y una cotización del dólar de $1.847 para diciembre del año próximo, acompañada por una suba del 3,4% en el consumo privado y del 0,6% en el público.

El cálculo presupuestario contempla gastos totales consolidados por 216 billones de pesos, lo que implica un incremento nominal del 25,3%, frente a recursos totales consolidados por 219,3 billones de pesos provenientes de impuestos y aportes a la seguridad social, con un alza proyectada del 26,2%.

Dentro de la distribución de erogaciones, se prevén 150 billones de pesos para servicios sociales y 1 billón destinado al pago de los servicios de la deuda pública.

Durante su exposición como miembro informante, Benegas Lynch afirmó que la iniciativa se apoya en el déficit cero, la reducción del peso del Estado para aliviar la carga tributaria y la previsibilidad económica.

El diputado libertario aseguró que proyectar un superávit financiero del 0,2% permitirá alcanzar por primera vez en la historia cuatro años consecutivos con resultado positivo para honrar deudas heredadas sin comprometer el balance del Banco Central, calificando al proyecto como un plan serio que deja atrás la "repartija del esfuerzo del pagador de impuestos".

En sintonía, el jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, subrayó el recorte de ministerios y cargos políticos junto a la baja de la inflación del 112% al 30%, mientras que el titular del bloque Pro, Cristian Ritondo, justificó el acompañamiento de su espacio para "blindar el cambio" y evitar que el país vuelva a emitir irresponsablemente o hipotecar su futuro mediante el populismo.

Desde la oposición, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, criticó severamente la ausencia del ministro Luis Caputo en el recinto para defender el proyecto y anunció que impulsará una reforma de la Ley de Administración Financiera para tornar obligatoria su concurrencia tanto a Diputados como al Senado bajo apercibimiento de interpelación.

Martínez denunció una profunda falta de credibilidad oficial, exigió el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario y reclamó la restitución del incentivo docente y los fondos para educación técnica.

Por su parte, el diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot calificó de "falaz" el superávit financiero exhibido al denunciar "contabilidad creativa" frente a los intereses de deuda reconocidos, y reclamó reducir el Impuesto a los Combustibles, eximir de IVA los futuros aumentos de tarifas de servicios públicos y transparentar el costo fiscal del RIGI.

Las críticas hacia la consistencia fiscal y el impacto social del proyecto se multiplicaron en el tramo final de la sesión.

La diputada Sabrina Selva advirtió que el colectivo de discapacidad sufre un ajuste sostenido y denunció que el programa Incluir Salud arranca con un desfasaje del 15% y menos crédito que en 2026, planteo que la cordobesa Laura Rodríguez Machado buscó rebatir remarcando que la obligación legal del jefe de Gabinete de reasignar fondos funciona como una doble garantía.

En tanto, el radical Pablo Juliano cuestionó que se incrementen en un 90% los gastos reservados de la SIDE mientras se recorta un 81% el presupuesto para las PyMEs; la economista Julia Strada tildó de inverosímiles las metas de crecimiento, inversión y consumo ante la caída salarial y el cierre de empresas, y la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman denunció que el rumbo económico carece de autonomía nacional y profundiza la crisis social.

Redacción RPD Noticias