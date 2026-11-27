El Gobierno de la Ciudad de Oberá puso en marcha una nueva intervención de infraestructura barrial destinada a fortalecer el tejido social y el encuentro comunitario en los distintos sectores de la Capital del Monte.

Se trata del inicio formal de los trabajos para la construcción de un Salón de Usos Múltiples (SUM) en el Barrio Villa Barreyro II, una obra muy esperada por la comunidad local que surgió directamente de la iniciativa de los propios vecinos, quienes plantearon ante las autoridades municipales la necesidad imperiosa de contar con un espacio físico adecuado para desarrollar reuniones vecinales, actividades recreativas, culturales y talleres formativos destinados a todas las familias de la zona.

La ejecución de este proyecto se lleva adelante en el marco del programa Presupuesto Participativo, una herramienta de gestión municipal que permite a los ciudadanos decidir de manera directa el destino de los recursos públicos en sus respectivos vecindarios.

Según detallaron desde la comuna obereña, el futuro edificio comunitario estará emplazado estratégicamente en el espacio verde ubicado en la intersección de las calles Mar de la Flota y Yabotí.

En esta primera etapa operativa, las cuadrillas y maquinarias municipales se encuentran abocadas a las tareas preliminares de movimiento de suelo, nivelación y relleno integral del predio, labores técnicas indispensables para garantizar la estabilidad del terreno antes de avanzar hacia la etapa de fundaciones, mampostería y levantamiento de la estructura edilicia.

Desde la administración local subrayaron que la puesta en marcha de esta obra refleja el valor concreto de la participación ciudadana activa en la definición de las prioridades de infraestructura que demanda cada punto de la ciudad.

De este modo, las propuestas elaboradas y votadas por los propios residentes se transforman en equipamiento urbano tangible que promueve la integración social, el sentido de pertenencia y el desarrollo de actividades comunitarias en un entorno seguro y accesible para niños, jóvenes y adultos mayores.

El avance en Villa Barreyro II se suma a una serie de intervenciones ejecutadas y proyectadas a lo largo del presente año 2026 mediante el mismo mecanismo de democracia participativa en otros Barrios de Oberá.

En ese sentido, se destaca la reciente concreción de una plaza inclusiva en Villa Falk, obra nacida también a partir de una propuesta vecinal que hoy brinda a toda esa comunidad un espacio recreativo moderno y plenamente accesible.

De manera paralela, en el Barrio Villa Marttos se proyectó y planificó un paquete integral de mejoras urbanas que contempla la puesta en valor de su espacio verde, la construcción de cordones cuneta y la ejecución de empedrado en calles internas para optimizar la transitabilidad.

Con los trabajos ya iniciados en la esquina de Mar de la Flota y Yabotí, el cronograma del Presupuesto Participativo continúa desplegándose de forma sostenida hacia nuevos sectores de la ciudad.

Según adelantaron fuentes municipales, el próximo frente de obra previsto en la agenda del programa tendrá lugar en el populoso Barrio Cien Hectáreas, donde los habitantes solicitaron y priorizaron el techado y la refacción integral del playón deportivo barrial, con el objetivo de dotar a la comunidad de mejores condiciones edilicias para la práctica deportiva y las actividades recreativas durante todo el año.

Redacción RPD Noticias