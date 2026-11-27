La tensión territorial en el norte de la provincia de Misiones alcanzó un nuevo punto crítico tras las graves denuncias realizadas por los integrantes de la Comunidad Mbya Guaraní Kuaray Amba, asentada en la ciudad de Puerto Iguazú.

Desde hace varios meses, las familias que habitan este espacio vienen advirtiendo públicamente sobre una escalada sostenida de situaciones de hostigamiento y persecución institucional impulsadas por distintos organismos dependientes del Gobierno provincial.

Según relatan los propios referentes comunitarios, mediante operativos coordinados en los que intervienen efectivos de la Policía de Misiones, funcionarios de la Dirección de Asuntos Guaraníes y personal de la Dirección General de Tierras, se ejecutan acciones sistemáticas de presión e intimidación cuyo objetivo final sería forzar el abandono de su territorio ancestral.

En las últimas horas, el conflicto sumó un episodio de extrema gravedad que afecta de manera directa la subsistencia cotidiana de los pobladores originarios. De acuerdo con el testimonio de los miembros de la aldea, una comitiva oficial se presentó en el lugar para privar a la comunidad del suministro de energía eléctrica, dejando a decenas de personas sin un servicio básico indispensable.

El mburuvicha de Kuaray Amba, Lidio Rivarola, describió con crudeza el accionar de las fuerzas de seguridad y de la prestataria estatal durante el procedimiento. “Fuimos atropellados de vuelta por la Policía y Energía de Misiones.

Vinieron a cortar nuestro cable de luz y quisieron llevarlos. Es un desastre acá”, relató la autoridad comunitaria al exponer la vulnerabilidad en la que quedaron las familias tras la interrupción del tendido eléctrico.

Desde los espacios de acompañamiento a los pueblos originarios subrayan que la desconexión del servicio eléctrico no constituye un hecho administrativo aislado ni menor dentro de la disputa vigente.

Por el contrario, advierten que privar de electricidad a una población entera deteriora de forma inmediata las condiciones sanitarias, alimentarias y de seguridad de niños, adultos mayores y familias completas, funcionando como un mecanismo de desgaste psicológico y material diseñado para incrementar la presión hacia un desplazamiento forzado.

Para comprender la magnitud de lo que sucede actualmente en Kuaray Amba, resulta indispensable enmarcar el episodio dentro de un conflicto territorial de larga data que atraviesa a la zona conocida como las 600 hectáreas de Puerto Iguazú.

Se trata de un sector estratégico de altísimo valor ambiental y comercial, donde a lo largo de las últimas décadas el avance de megaemprendimientos turísticos, hoteleros e inmobiliarios ha generado una constante disputa frente a los derechos preexistentes y constitucionales del pueblo Mbya Guaraní sobre las tierras que históricamente ocupan y preservan.

Frente a este escenario de creciente hostilidad, desde la comunidad remarcan que su única acción consiste en ejercer la legítima defensa de su territorio y de su modo de vida tradicional, amparados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales vigentes en materia de derechos indígenas.

En ese sentido, señalan que el Estado provincial tiene la obligación legal e institucional de garantizar el resguardo de sus territorios y el acceso digno a los servicios esenciales, en lugar de convertirse en el principal ejecutor de medidas coercitivas y de amedrentamiento.

A pesar de la gravedad de los hechos denunciados y del deterioro de la situación social en el predio, hasta el momento las autoridades gubernamentales no han convocado ni concretado ninguna instancia formal de mesa de diálogo que permita encauzar una solución pacífica y respetuosa de los derechos comunitarios.

Redacción RPD Noticias