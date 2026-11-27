El Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá oficializó la convocatoria a una instancia clave de participación ciudadana para definir el futuro del crecimiento y ordenamiento territorial de la Capital del Monte.

Durante el desarrollo de la trigésima tercera Sesión Ordinaria, los ediles aprobaron la Resolución N° 119/2026, normativa mediante la cual se llama formalmente a una Audiencia Pública para el próximo viernes 11 de diciembre.

El encuentro tendrá lugar a partir de las 9:30 horas en las instalaciones de la Casa de la Cultura, con el propósito central de poner a consideración de toda la comunidad el proyecto de Ordenanza que establece un nuevo Reglamento de Mensura para el municipio.

La iniciativa legislative, que tramita bajo el Expediente N° 209/2024, fue impulsada originalmente por el Bloque de Concejales Renovadores y representa el fruto de un extenso trabajo técnico y político sostenido a lo largo de los últimos dos años.

La realización de esta instancia abierta no solo responde a una voluntad de apertura institucional, sino que da estricto cumplimiento a lo estipulado en el artículo 44° de la Carta Orgánica Municipal.

Dicha cláusula constitucional establece la obligatoriedad de convocar a una Audiencia Pública cada vez que el cuerpo deliberativo aborde proyectos de ordenanza vinculados directamente a normas de edificación, uso del suelo y planeamiento urbano.

En relación con el alcance y la gestación de la propuesta, la concejal Verónica Noguera, quien se desempeña como presidente de la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente, brindó detalles sobre el arduo proceso de análisis y actualización al que fue sometido el texto.

Según explicó la edil, la redacción actual es el resultado de múltiples mesas de diálogo y consensos alcanzados con los distintos actores profesionales y empresariales que intervienen cotidianamente en el desarrollo urbano de la ciudad.

“Hace aproximadamente dos meses, después de tantas reuniones con agrimensores, arquitectos, desarrolladores urbanos e inmobiliarias, se tomaron las inquietudes, los pedidos de modificación y las observaciones de cada uno de los sectores.

También se trabajó en conjunto con el Municipio y el Poder Ejecutivo, logrando modificar el proyecto original a partir de todas estas sugerencias”, señaló Noguera al destacar el carácter participativo que tuvo la etapa previa al llamado a audiencia.

Uno de los ejes medulares que motivó esta reforma reglamentaria radica en la necesidad urgente de regular y garantizar el acceso efectivo a los servicios públicos esenciales en los nuevos loteos y urbanizaciones que se proyectan en Oberá.

La titular de la comisión remarcó que la normativa apunta a fijar criterios técnicos y legales mucho más claros y exigentes respecto a la factibilidad y provisión real de agua potable y energía eléctrica antes de aprobar subdivisiones de tierras.

“Muchas veces se realizan nuevas mensuras y el vecino adquiere un inmueble que luego no tiene la posibilidad de acceder a los servicios básicos. Lo que se propone con esta modificación es ajustar esa temática y trabajar de una manera distinta, para dar mayor seguridad a quienes compran un inmueble”, indicó la concejal, subrayando el espíritu de protección al consumidor y de planificación responsable que persigue la ordenanza.

Asimismo, Noguera consideró oportuno aclarar a la población que este Reglamento de Mensura constituye un cuerpo normativo independiente del proceso de revisión integral de las zonificaciones de la ciudad, temática que se encuentra siendo abordada de manera paralela a través de otra legislación específica.

Respecto a la modalidad de participación para el evento del 11 de diciembre, las autoridades legislativas informaron que el registro de inscripción de oradores y participantes ya se encuentra habilitado desde este 27 de noviembre y permanecerá abierto hasta el jueves 10 de diciembre de 2026 a las 10:00 horas.

Los ciudadanos e instituciones interesados en formar parte activa del debate pueden formalizar su inscripción de manera presencial en la sede del Concejo Deliberante, ubicada en calle Gobernador Barreyro N° 877, en el horario administrativo de 7:00 a 13:00 horas.

De igual modo, se encuentra disponible la vía digital a través del portal web oficial del organismo: https://deliberanteobera.gob.ar/audiencias.

La jornada deliberativa será presidida por el titular del Concejo Deliberante, licenciado Pablo Ariel Ullón, y contará con la presencia de funcionarios, profesionales del rubro y vecinos.

Según el reglamento establecido para la audiencia, tanto las personas físicas como las personas jurídicas que se hayan inscripto en tiempo y forma contarán con un espacio de intervención oral de hasta cinco minutos para exponer sus posturas.

Por su parte, el público en general que asista sin inscripción previa como orador tendrá la posibilidad de presentar sus aportes, sugerencias o inquietudes por escrito, previa autorización de la Presidencia de la Audiencia, consolidando así un espacio democrático indispensable antes de la sanción definitiva de una norma trascendental para el desarrollo de Oberá.

Redacción RPD Noticias