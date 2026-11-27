El acceso al subsidio destinado a la compra de gas envasado suma nuevas herramientas digitales para simplificar su cobro entre los hogares beneficiarios de Oberá.

De acuerdo con la información difundida oficialmente por la Municipalidad de Oberá, los vecinos que se encuentren debidamente inscriptos en el Esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) cuentan a partir de ahora con una operatoria mucho más ágil y accesible para recibir el reintegro correspondiente en cada adquisición de garrafas domiciliarias.

Hasta esta actualización, el programa de asistencia financiera para la compra de gas envasado se encontraba restringido únicamente a aquellos usuarios que realizaran sus operaciones comerciales a través de las plataformas MODO o BNA+.

Con el objetivo de ampliar el alcance territorial y adaptarse a las herramientas financieras de uso más extendido entre los consumidores, se dispuso la incorporación formal de tres nuevas billeteras virtuales de amplia utilización: Mercado Pago, YPF App y Naranja X quedan desde este momento plenamente habilitadas como medios de pago válidos para percibir el subsidio.

El mecanismo de funcionamiento del beneficio mantiene la modalidad de acreditación directa sin necesidad de realizar trámites adicionales posteriores a la compra.

Concretamente, cada vez que un usuario adherido al ReSEF adquiera una garrafa de 10 kilogramos y abone el importe mediante cualquiera de las aplicaciones habilitadas —ya sean las anteriores MODO y BNA+ o las recientemente sumadas Mercado Pago, YPF App y Naranja X—, recibirá un reintegro fijo de $9.593.

Dicho monto se acredita de manera automática en la misma billetera virtual con la que se efectuó la transacción.

Respecto al esquema de frecuencia y topes mensuales establecidos para la utilización del subsidio, la normativa vigente diferencia la cantidad de reintegros disponibles según la época del año y la demanda estacional de energía.

Durante el período de invierno, cuando el consumo residencial registra sus picos más elevados, el sistema otorga un tope de hasta dos reintegros por mes para cada titular beneficiario.

En tanto, durante el período de verano —esquema que regirá hasta el mes de marzo de 2027 inclusive—, el programa contempla el otorgamiento de un reintegro mensual por cada compra de envase de 10 kilos.

Esta ampliación de canales de pago busca resolver una de las principales dificultades operativas que enfrentaban numerosos vecinos en los Barrios de Oberá y en los puntos de distribución habilitados, donde la disponibilidad de cobro mediante QR o billeteras específicas solía limitar el aprovechamiento efectivo del descuento estatal.

Al integrar las plataformas de mayor penetración comercial en comercios de cercanía, estaciones de servicio y distribuidoras de gas, se agiliza la transacción en el mostrador y se asegura que el alivio económico llegue de forma inmediata al bolsillo de las familias misioneras.

Para aquellos vecinos que necesiten realizar consultas sobre su situación dentro del Esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), verificar los requisitos de inscripción o evacuar dudas vinculadas a la acreditación de los reintegros, el municipio puso a disposición vías directas de atención ciudadana.

Los interesados pueden comunicarse enviando un mensaje de WhatsApp al número 3755 389825, o bien llamar a la línea telefónica fija 404888, canales desde los cuales se brinda asesoramiento personalizado sobre el alcance y la vigencia del beneficio.

Redacción RPD Noticias