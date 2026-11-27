Un despliegue preventivo e investigativo llevado a cabo durante la madrugada de este viernes en distintos sectores de la ciudad de Oberá culminó con un resultado altamente positivo para las fuerzas de seguridad locales.

Personal policial concretó la aprehensión de un sospechoso de 33 años, ampliamente conocido en el ámbito delictivo bajo el alias de “Cali”, y procedió al secuestro de diversos materiales de construcción que habían sido sustraídos días atrás de una propiedad privada de la Capital del Monte.

Tanto el detenido como los bienes recuperados fueron trasladados a sede policial y quedaron a inmediata disposición de la Justicia interviniente.

La intervención se enmarca en el avance de las tareas de inteligencia criminal iniciadas por los efectivos de la División Comando Centro, dependiente de la Unidad Regional II de Policía, a raíz de una denuncia penal radicada el pasado 8 de noviembre.

En aquella oportunidad, un vecino identificado como Sebastián S., de 39 años, dio aviso a las autoridades tras constatar que autores ignorados habían ingresado a un terreno de su propiedad, ubicado sobre la calle Mariano Moreno, de donde lograron apoderarse de cinco chapas de zinc y cuatro ventanas de aluminio completas, con sus respectivos vidrios y tirantes.

A partir del relevamiento de datos en la zona, la recolección de testimonios y el seguimiento de pistas firmes sobre los movimientos de los objetos malhabidos en el mercado informal, los investigadores lograron establecer la presunta responsabilidad de Walter G., de 33 años, alias “Cali”.

Según se desprende de las averiguaciones practicadas por los uniformados, el sospechoso habría reducido y comercializado parte de las aberturas y chapas sustraídas entre compradores de los Barrios Villa Lohr y Tuicha, hacia donde se orientaron rápidamente las diligencias de rastrillaje y verificación.

Con los datos precisos sobre el destino de los elementos denunciados, las comisiones policiales se desplegaron en ambos vecindarios obereños, logrando ubicar y recuperar los bienes que habían sido vendidos tras el ilícito.

Una vez asegurada la evidencia material del hecho, el personal del Comando Centro montó un discreto operativo de vigilancia y esperas programadas en puntos estratégicos del Barrio Villa Lohr durante horas de la madrugada, con el objetivo de dar con el paradero del principal implicado en la causa.

El dispositivo nocturno permitió interceptar y reducir sin mayores incidentes a Walter G., de 33 años, quien fue inmediatamente trasladado a la dependencia jurisdiccional correspondiente para el cumplimiento de las diligencias procesales de rigor.

Por su parte, la totalidad de los elementos recuperados durante los procedimientos en Villa Lohr y Tuicha fueron formalmente secuestrados bajo acta y depositados en sede policial a la espera de las pericias de reconocimiento y posterior restitución a su legítimo propietario, mientras la causa continúa su curso bajo las directivas del magistrado de turno.

Redacción RPD Noticias